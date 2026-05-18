La Promessa, le trame della settimana dal 25 al 31 maggio

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 25 al 31 maggio?

La Promessa, le trame dal 25 al 31 maggio

Don Cristobal arriva come nuovo maggiordomo creando forti tensioni nella famiglia e nella servitù, soprattutto in Ricardo.

Catalina e Martina continuano a scontrarsi sulla gestione della tenuta, mentre il barone de Valladares protesta per l’aumento dei salari dei contadini. Intanto, la scomparsa di Esmeralda preoccupa tutti.

Angela si ribella al desiderio della madre e di Lorenzo di mandarla via, promettendo però di continuare gli studi. Don Cristobal inizialmente decide di non riassumere Santos, aumentando il malcontento della servitù. Leocadia critica apertamente l’assunzione di Enora.

Ricardo e Pia riescono a convincere Cristobal a riassumere Santos. Martina incontra il barone senza ottenere risultati e nasce un nuovo scontro con Catalina. Federico racconta a Lope della scomparsa della sorella Mercedes.

Ricardo continua a soffrire per la perdita del ruolo di maggiordomo, mentre Martina propone di dividere le terre.

Angela e Curro si lasciano andare alla passione e fanno l’amore.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.