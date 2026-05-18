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La promessa

ANTICIPAZIONI18 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 19 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 19 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa.
Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà martedì 19 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 19 maggio

Nella puntata di martedì 19 maggio, Angela riceve un biglietto che proviene dall’uomo che l’ha aggredita.

Lorenzo le suggerisce di recarsi a casa sua per chiarire la situazione.

Lope decide di fare visita al duca de Carril e Vera gli fornisce alcune indicazioni su come comportarsi a palazzo.

Leocadia continua a guardare con sospetto il comportamento di Adriano e lo notare a Catalina.

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