Scopriamo cosa succederà martedì 19 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 19 maggio, Angela riceve un biglietto che proviene dall’uomo che l’ha aggredita.
Lorenzo le suggerisce di recarsi a casa sua per chiarire la situazione.
Lope decide di fare visita al duca de Carril e Vera gli fornisce alcune indicazioni su come comportarsi a palazzo.
Leocadia continua a guardare con sospetto il comportamento di Adriano e lo notare a Catalina.
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