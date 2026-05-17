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Be My Sunshine

SERIE TV18 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 19 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 19 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da martedì 19 maggio.

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 19 maggio

Alp Navruz (Poyraz), Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz), Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati e tutti ormai sono convinti che i due ragazzi si siano lasciati davvero.

Solo Idil e Batu continuano a nutrire dei dubbi sulla coppia.

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