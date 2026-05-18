La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 19 maggio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Lila è stata lasciata e Yigit cerca di starle accanto.
Yildiz aiuta Ender dandole la foto compromettente con cui Halit ha ricattato Nadir. Zehra si sfoga con Akin, il quale le consiglia di utilizzare quella sofferenza per essere un'artista più creativa: la ragazza decide di scrivere un libro sulla povertà.
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