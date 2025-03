La promessa, le trame della settimana dal 24 al 30 marzo

Laura Lafuente (Virtudes Carranza) e Carmen Flores (Simona Martínez) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 24 marzo a domenica 30 marzo de La promessa?

La promessa, le trame dal 24 al 30 marzo

Curro scopre che Martina è stata ricoverata in un sanatorio con l’accusa di aver tentato di avvelenare Ayala. Margarita è perplessa, ma accetta la decisione per evitarle la prigione. Nel frattempo, Jana e María si occupano di Pia, ancora nascosta nella grotta, mentre Petra sospetta della loro assenza.

Manuel e Curro tornano a casa e vengono accolti calorosamente dalla servitù. Catalina rivela a Manuel che è stata Cruz a far trapelare alla stampa la notizia della sua rottura con Pelayo. Intanto, Alonso chiede a María Antonia di lasciare La Promessa dopo le insinuazioni di Lorenzo sul loro passato.

Virtudes restituisce il calice rubato e viene perdonata da Padre Fermín, ma perde il suo lavoro come perpetua. Rómulo informa il marchese che la tomba di Pia è stata profanata, aumentando i sospetti sul suo destino. Nel frattempo, Santos porta avanti il suo piano di vendetta contro Vera, nonostante le apparenze di una relazione pacifica.

Curro decide di salvare Martina dal manicomio con l’aiuto di Manuel. Riesce a portarla via con discrezione, ma l’allarme viene dato subito dopo la loro fuga. Intanto, Margarita nota un’invitata inattesa alla sua merenda e sospetta un sabotaggio, mentre Salvador indaga su chi abbia modificato la lista.

Durante la merenda, Vera rimane sconvolta nel vedere sua madre tra gli ospiti. Sconvolta, le chiede di dimenticare la sua esistenza e di continuare a credere che sia morta. La duchessa insiste per un confronto, ma Vera fugge in lacrime, incapace di affrontare il passato.

