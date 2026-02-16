Catalogo
SOAP16 febbraio 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 23 febbraio all'1 marzo

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 23 febbraio all'1 marzo
Eugenia e Curro in una scena de La PromessaEugenia e Curro in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 23 febbraio all'1 marzo

Catalina e Adriano dicono a Leocadia che rinunciano al loro matrimonio, ma, in accordo con Alonso, progettano di sposarsi in segreto e Catalina chiede a Simona di accompagnarla all'altare.

La servitù fa elucubrazioni sul rapporto tra Emilia e Romulo e Pia, alla fine, si decide di chiedere la verità a Emilia, la quale le svela che lei e Don Romulo da giovani erano fidanzati, ma che lui l'aveva lasciata senza molte spiegazioni.

Eugenia vede Curro vestito da lacchè e gli chiede cosa stia succedendo. Lui le dice di sapere che non è suo figlio e di essere figlio di Romulo, ma a questa notizia Eugenia rimane sconvolta.

Tono è preoccupato per l'attività di Manuel: il macchinario è ancora disponibile a un buon prezzo, ma il tempo e il denaro a disposizione sono limitati. Per fortuna, Manuel è riuscito a procurarsi i soldi e manda Tono con l'automobile a Valverde De La Jara a concludere l'affare. L'assenza dell'automobile indispettisce il Capitano De La Mata, che si sfoga sulla moglie, informandola che Cruz è in carcere per l'assassinio di Jana.

Intanto, Adriano e Catalina vogliono sposarsi e si rivolgono a Padre Samuel per officiare le nozze. Il parroco, però, dà loro una brutta notizia.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

