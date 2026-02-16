La Promessa, le trame della settimana dal 23 febbraio all'1 marzo

Eugenia e Curro in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 23 febbraio all'1 marzo

Catalina e Adriano dicono a Leocadia che rinunciano al loro matrimonio, ma, in accordo con Alonso, progettano di sposarsi in segreto e Catalina chiede a Simona di accompagnarla all'altare.

La servitù fa elucubrazioni sul rapporto tra Emilia e Romulo e Pia, alla fine, si decide di chiedere la verità a Emilia, la quale le svela che lei e Don Romulo da giovani erano fidanzati, ma che lui l'aveva lasciata senza molte spiegazioni.

Eugenia vede Curro vestito da lacchè e gli chiede cosa stia succedendo. Lui le dice di sapere che non è suo figlio e di essere figlio di Romulo, ma a questa notizia Eugenia rimane sconvolta.

Tono è preoccupato per l'attività di Manuel: il macchinario è ancora disponibile a un buon prezzo, ma il tempo e il denaro a disposizione sono limitati. Per fortuna, Manuel è riuscito a procurarsi i soldi e manda Tono con l'automobile a Valverde De La Jara a concludere l'affare. L'assenza dell'automobile indispettisce il Capitano De La Mata, che si sfoga sulla moglie, informandola che Cruz è in carcere per l'assassinio di Jana.

Intanto, Adriano e Catalina vogliono sposarsi e si rivolgono a Padre Samuel per officiare le nozze. Il parroco, però, dà loro una brutta notizia.

