La Promessa, le trame della settimana dal 22 al 28 settembre
Petra confessa a Santos che sua madre è ancora viva, scatenando la rabbia del ragazzo che decide di affrontare il padre.
Romulo racconta a Cruz le ragioni che lo hanno spinto, in passato, a risparmiare la vita a Leocadia.
Manuel chiede a Cruz di convincere Catalina a restare, ma la giovane rifiuta di ascoltarlo e conferma la sua decisione.
Nel frattempo, Lope e Marcelo scoprono la stanza segreta ormai abbandonata, spoglia e priva di finestre.
Donna Pia svela a Santos che fu la madre Ana ad abbandonare la famiglia, non il padre.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
