15 settembre 2025

La Promessa, le trame della settimana dal 22 al 28 settembre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 22 al 28 settembre

Ana Garcés (Jana) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa
Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 22 a domenica 28 settembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 22 al 28 settembre

Petra confessa a Santos che sua madre è ancora viva, scatenando la rabbia del ragazzo che decide di affrontare il padre.

Romulo racconta a Cruz le ragioni che lo hanno spinto, in passato, a risparmiare la vita a Leocadia.

Manuel chiede a Cruz di convincere Catalina a restare, ma la giovane rifiuta di ascoltarlo e conferma la sua decisione.

Nel frattempo, Lope e Marcelo scoprono la stanza segreta ormai abbandonata, spoglia e priva di finestre.

Donna Pia svela a Santos che fu la madre Ana ad abbandonare la famiglia, non il padre.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

