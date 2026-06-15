La Promessa, le trame della settimana dal 22 al 28 giugno

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 22 al 28 giugno?
Manuel affronta Leocadia per avergli nascosto la telefonata di Don Pedro Farré. Il marchese de Valladares telefona a Catalina e la mette in contrasto con suo marito.
L'ombra del colonnello Fuentes continua a incombere: Angela litiga con Curro, Catalina lo affronta per un commento su suo figlio e Pía teme per la sicurezza di Angela. Curro è sicuro che Fuentes li aiuterà ad incastrare Lorenzo.
Petra propone a Samuel di fermarsi alla tenuta fino alla missione, lui accetta ma don Cristóbal si oppone, deciso a imporre il suo controllo.
Cresce la tensione tra Curro e Angela: lei si sente tradita. Il colonnello affronta finalmente Lorenzo, rivelando che la sua presenza a La Promessa è legata a documenti compromettenti.
Lorenzo viene smascherato per le sue attività illecite e accusato di corruzione. Nel frattempo, Petra e Cristóbal si scontrano nuovamente sul destino di padre Samuel.
Vera e Lope, invece, decidono di correre un grande rischio: scrivere al fratello di Vera per organizzare un incontro segreto. Nonostante i timori, Vera vuole rivederlo. A palazzo arrivano alcuni soldati e Lorenzo deve rispondere delle sue azioni davanti a un tribunale militare.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
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