La promessa, le trame della settimana dal 21 al 27 ottobre

Jana in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 21 a domenica 27 ottobre de La promessa?

La promessa, le trame dal 21 al 27 ottobre: l a visita del Conte de Ayala

Candela svela finalmente a Simona la verità su Antonio, suo figlio.

Salvador e Maria discutono con Donna Pia e Don Romulo riguardo la norma che li costringe a posticipare il loro matrimonio a causa del rango e delle regole sociali della tenuta.

Manuel si qualifica come finalista nella coppa Herzog Staackman, ma l'attenzione viene interrotta dall'arrivo inaspettato del conte de Ayala, vecchio amico di Cruz e del defunto barone. Il conte viene accolto calorosamente dalla marchesa, ma il suo comportamento altezzoso crea tensioni, soprattutto quando offende Jana per aver lavorato come infermiera nonostante sia una cameriera. Questo scatena uno scontro con Catalina, che non tollera l’atteggiamento retrogrado del conte.

I preparativi per il matrimonio di Catalina e Pelayo proseguono, ma Catalina sorprende Pelayo e Jeronimo mentre discutono.

Vera si sente tormentata dai suoi sentimenti per Lope e chiede consiglio a Candela, che la incoraggia a confessare ciò che prova.

Pia e Romulo rimproverano Salvador e Maria per aver tentato di ottenere il permesso di sposarsi prima di Catalina, ritenendolo un atto fuori luogo.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

