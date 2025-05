Virna Toppi e Nicola Del Freo presentano a Verissimo la figlia Asia. Della vita da genitori, la coppia di ballerini dice: "È difficile, ma tanto emozionante. Sta andando benissimo anche se abbiamo dei ritmi serrati e siamo sempre di corsa".

Pensando ai cambiamenti dopo la maternità, Virna Toppi, 32 anni, afferma: "Quando ho scoperto della gravidanza, è stato uno shock, perché non me lo aspettavo. Oggi però mi rendo conto che la vita non poteva farmi un regalo migliore. Da quando sono diventata mamma ho capito il vero senso della vita".

Parlando invece di Nicola Del Freo, 34 anni, come papà, la ballerina dice : "Ho sempre detto che fosse un uomo eccezionale, ma da papà ho modo di apprezzarlo ancora di più. Mi sono resa conto di quanto amore incondizionato può dare a nostra figlia, senza trascurare me".

Per quanto riguarda l'eventualità di allargare la famiglia, Virna Toppi afferma: "Sicuramente l'idea ci piace, ma in questo momento ho appena ripreso possesso della mia persona e ho bisogno di godermi un po' questo momento e pensare anche a me stessa".