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La promessa

SOAP13 aprile 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 20 al 26 aprile

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 20 al 26 aprile
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Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa.Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa.

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 20 a domenica 26 aprile de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 20 al 26 aprile

Nessuno si fida del presunto cambiamento di donna Petra e Maria Fernandez continua ad accusarla. Nel frattempo, Jacobo e Martina continuano a discutere; Romulo ed Emilia, invece, approfondiscono la loro amicizia.

Curro segue la madre armata al battesimo, dove la situazione degenera: Adriano viene ferito ed Eugenia minaccia di suicidarsi. Dopo il tragico battesimo, Rómulo informa Petra che è stata accusata per la scomunica di Padre Samuel. Catalina lascia La Promessa, mentre Leocadia finanzia Manuel.

Leocadia consegna altro denaro a Manuel, specificando che così la sua quota della società sarà maggioritaria, e lui è costretto ad accettare. Ricardo informa Samuel del licenziamento di Donna Petra.

Pia viene nominata governante, poi incontra Lope e nasconde il bracciale tra le lenzuola. Ricardo lo trova.

Emilia confessa a Romulo di non essere sposata.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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