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La forza di una donna

SERIE TV13 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 14 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda martedì 14 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Tugce Altug (Kismet) e Özge Özpirincci (Bahar Çsmeli) in una scena de La Forza di una donna.Tugce Altug (Kismet) e Özge Özpirincci (Bahar Çsmeli) in una scena de La Forza di una donna.

Nella nuova puntata di martedì 14 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver organizza una cena.

La forza di una donna 3: cosa succede il 14 aprile

Enver organizza una cena e invita tutti a casa sua. Sirin cerca di minare la riuscita della serata incolpando Bahar e Ceyda del furto dei gioielli.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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