Nella nuova puntata di martedì 14 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver organizza una cena.
Enver organizza una cena e invita tutti a casa sua. Sirin cerca di minare la riuscita della serata incolpando Bahar e Ceyda del furto dei gioielli.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.