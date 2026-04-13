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Forbidden Fruit

SERIE TV13 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 14 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 14 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 14 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 14 aprile

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3

Zehra porta a passeggio Halit Can e, senza farlo apposta, scambia il passeggino del piccolo con quello di un'altra bambina. Dopo momenti di panico e l'intervento della forze dell'ordine, la situazione si risolve e Zehra può tornare a casa con il fratellino sano e salvo.

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