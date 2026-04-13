La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 14 aprile dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zehra porta a passeggio Halit Can e, senza farlo apposta, scambia il passeggino del piccolo con quello di un'altra bambina. Dopo momenti di panico e l'intervento della forze dell'ordine, la situazione si risolve e Zehra può tornare a casa con il fratellino sano e salvo.