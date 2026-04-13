Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3

Zehra porta a passeggio Halit Can e, senza farlo apposta, scambia il passeggino del piccolo con quello di un'altra bambina. Dopo momenti di panico e l'intervento della forze dell'ordine, la situazione si risolve e Zehra può tornare a casa con il fratellino sano e salvo.

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