Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 19 al 25 agosto su Canale 5

Marcos Orengo (Feliciano) e Andrea del Rio (Teresa Villamil) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 19 a domenica 25 agosto de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 19 al 25 agosto: Jimena incendia la tenuta

Curro e Martina si lasciano travolgere dai sentimenti, nonostante lui stia per partire per andare a studiare in Inghilterra. Curro, però, esprime la sua riluttanza a partire, preferendo restare con Martina.

Catalina e Pelayo ricevono in anticipo Mr. Cavendish, un potenziale cliente importante. L'arrivo inaspettato di Jimena causa uno scandalo in assenza dei Marchesi.

Pelayo e Catalina organizzano una degustazione di marmellate per convincere Mr. Cavendish ad acquistare i loro prodotti, e l'evento sembra andare bene fino alle intemperanze di Jimena.

Il sergente Funes informa Petra e Feliciano che l'indagine sulla morte del loro padre è stata chiusa. Durante una partita a carte, Jimena ha una crisi e inveisce contro Curro, Catalina e Martina. Successivamente, Jeronimo cerca di manipolare la situazione per mettere Jimena contro Catalina, dicendole che quest'ultima sta complottando per farla rinchiudere in un sanatorio.

Jimena, in preda a un esaurimento nervoso, prende una tanica di combustibile e innesca un incendio nella tenuta. Manuel torna appena in tempo per avvisare gli altri e Jana, insieme a Don Romulo, riesce a salvare Jimena e Catalina dalle fiamme. Catalina subisce un'ustione a una gamba e ha difficoltà respiratorie a causa del fumo. Anche Don Romulo potrebbe avere complicazioni respiratorie a causa della sua recente malattia polmonare.

Abel suggerisce una terapia innovativa che potrebbe aiutare Catalina, ma è necessario recuperare dell'ossigeno da Villalquino. Cruz, nel frattempo, trama per ritardare l'arrivo dell'ossigeno, corrompendo l'autista attraverso Petra. I Duchi de Los Infantes decidono di allontanare Jimena dalla Promessa, sospettando che il suo comportamento sia dovuto a un esaurimento nervoso piuttosto che a una reale follia.

Curro informa Lorenzo della sua decisione di non arruolarsi nell'esercito. Maria rifiuta le avances di Valentin, che continua a corteggiarla nonostante i suoi ripetuti rifiuti. Salvador inizia a rendersi conto che la situazione amorosa tra lui, Maria Fernández e Lope non sta portando a nulla di concreto.

Jana inizia a sospettare che ci sia qualcosa di strano nel comportamento di Curro nei confronti di suo zio Alonso, e teme che ci siano segreti nascosti tra i due. Jeronimo cerca di sfruttare la situazione di Jimena per creare divisioni e tensioni all'interno della famiglia.

Mauro e Pelayo partono in motocicletta per recuperare l'ossigeno necessario per Catalina, ma la moto subisce un guasto ai freni.

Il marchese Alonso affronta Cruz, accusandola di essersi disinteressata della salute di Catalina durante la sua convalescenza. Jana e Manuel decidono di prendere le distanze per un po', temendo che la loro relazione possa essere troppo rischiosa ora che Jimena è tornata al palazzo dei suoi genitori.

Manuel scopre tracce di benzina su un tessuto trovato nella stanza di Catalina, il che lo porta a pensare che l'incendio potrebbe non essere stato un incidente. Feliciano è addolorato per aver scoperto la verità sul suo passato, e Teresa cerca di confortarlo, incoraggiandolo a non lasciarsi abbattere da eventi al di fuori del suo controllo. Nel mese di agosto la programmazione de La promessa subisce delle variazioni: a partire da lunedì 12 agosto, per due settimane, i nuovi episodi inizieranno alle 15.10; mentre da lunedì 26 agosto torneranno alle 15.45. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

