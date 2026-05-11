La Promessa, le trame della settimana dal 18 al 24 maggio

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 18 a domenica 24 maggio de La Promessa?
Martina si confronta animatamente con Catalina sentendosi esclusa dalle trattative per la stesura del contratto. Manuel scopre che Leocadia ha assunto il controllo azionario della sua azienda e ne parla con Alonso. Toño riesce ad attirare Manuel nell'hangar dove lo sorprende mostrando le modifiche al motore dell'aereo.
Determinata a seguire i suoi sentimenti, María Fernández non si lascia sfuggire l'ultima possibilità con Samuel, condividendo con lui i suoi pensieri.
Catalina e Martina discutono , mentre Lope continua la sua pericolosa missione nel palazzo dei Duchi de Carril. Tuttavia viene scoperto prima dalla moglie del duca e poi da Jacinto. Padre Agapito celebra con la sua benedizione l'unione tra Romolo ed Emilia durante una cerimonia.
Angela decide di rimanere a La Promessa, dopo aver valutato l'idea di trasferirsi in Svizzera, e affrontare ogni difficoltà vicino a Curro. Manuel scopre che dietro le idee per migliorare i motori si nasconde Enora e decide di assumerla per collaborare al progetto.
Curro mostra a Pia e Vera una notizia sul giornale che potrebbe cambiare il corso delle indagini sulla gioielleria Llop. Tutti danno per scontato che Ricardo sarà il sostituto naturale di Romulo, ma l'arrivo di un nuovo candidato rischia di compromettere questa successione.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.