La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 12 maggio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Leyla viene presentata ai figli di Halit durante una cena, ma Yildiz, informata da Aysel, interviene per rovinare l'atmosfera.
Infatti, all'inizio della cena, lascia a Lila il fratellino, Halit Can, che ruba la scena a Leyla. Nel frattempo, Ender accusa Sahika di aver nascosto l'hard disk che le ha dato Nadir. Quando Kaya lo trova nella cassaforte, sospetta che sia un piano della moglie per farlo litigare con la sorella.