Beautiful, le trame della settimana dal 18 al 24 maggio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana da lunedì 18 a domenica 24 maggio, Katie affronta Bill accusando Poppy di essere coinvolta nella morte di Tom Starr e Hollis.
Intanto, alla Forrester Creations, emerge una scoperta inquietante: nello zaino di Tom, trovato a casa di Luna e Poppy, ci sono lettere in cui l’uomo sostiene di essere il padre biologico di Luna.
A casa di Eric viene organizzata una grande festa per celebrare il successo della Brooke’s Bedroom. Brooke e Ridge invitano la rock star Danny Romalotti nel tentativo di ottenere i diritti delle sue canzoni per la nuova campagna pubblicitaria.
Alla Forrester Creations continuano i festeggiamenti per il ritorno di Brooke nel mondo della moda e per la collaborazione con Danny Romalotti, ma dietro l’entusiasmo emergono nuove tensioni tra Logan e Forrester. Nel frattempo, Poppy viene arrestata con l’accusa di aver ucciso due uomini.
Hope confessa a Brooke di essere in crisi e di non riuscire a smettere di pensare a Finn. Quando lui la affronta dopo il bacio che lei gli ha dato, Finn decide di dire tutta la verità a Steffy.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.