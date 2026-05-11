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ANTICIPAZIONI11 maggio 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 18 al 24 maggio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
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Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester) in una scena di Beautiful
Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 18 a domenica 24 maggio, Katie affronta Bill accusando Poppy di essere coinvolta nella morte di Tom Starr e Hollis.

Intanto, alla Forrester Creations, emerge una scoperta inquietante: nello zaino di Tom, trovato a casa di Luna e Poppy, ci sono lettere in cui l’uomo sostiene di essere il padre biologico di Luna.

A casa di Eric viene organizzata una grande festa per celebrare il successo della Brooke’s Bedroom. Brooke e Ridge invitano la rock star Danny Romalotti nel tentativo di ottenere i diritti delle sue canzoni per la nuova campagna pubblicitaria.

Alla Forrester Creations continuano i festeggiamenti per il ritorno di Brooke nel mondo della moda e per la collaborazione con Danny Romalotti, ma dietro l’entusiasmo emergono nuove tensioni tra Logan e Forrester. Nel frattempo, Poppy viene arrestata con l’accusa di aver ucciso due uomini.

Hope confessa a Brooke di essere in crisi e di non riuscire a smettere di pensare a Finn. Quando lui la affronta dopo il bacio che lei gli ha dato, Finn decide di dire tutta la verità a Steffy.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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