Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI11 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 12 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 12 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Andrea Del Rio (Teresa) in una scena de La Promessa
Andrea Del Rio (Teresa) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 12 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 12 maggio

Nella puntata di martedì 12 maggio, la festa si svolge nel migliore dei modi e gli ospiti sono entusiasti della serata.

Tutti si mostrano soddisfatti, a parte Angela infastidita dall’atteggiamento del marchese de Andujar, al quale reagisce sferrandogli un pugno in pieno volto. Lope riceve i complimenti affettuosi di Romulo e si prepara al ruolo che dovrà interpretare a casa del duca de Carril.

Enora si presenta come da accordi all'hangar, ma Manuel riesce a farsi restituire gli appunti che gli erano stati sottratti e la allontana bruscamente davanti a Tono. Lisandro si congeda da tutti, mentre Leocadia, in privato, gli confessa tutta la propria delusione: sperava infatti nel suo aiuto per ostacolare i de Lujan, ma lui ha preferito concedere il titolo ad Adriano e Catalina.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video