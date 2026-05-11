Scopriamo cosa succederà martedì 12 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 12 maggio

Nella puntata di martedì 12 maggio, la festa si svolge nel migliore dei modi e gli ospiti sono entusiasti della serata.

Tutti si mostrano soddisfatti, a parte Angela infastidita dall’atteggiamento del marchese de Andujar, al quale reagisce sferrandogli un pugno in pieno volto. Lope riceve i complimenti affettuosi di Romulo e si prepara al ruolo che dovrà interpretare a casa del duca de Carril.

Enora si presenta come da accordi all'hangar, ma Manuel riesce a farsi restituire gli appunti che gli erano stati sottratti e la allontana bruscamente davanti a Tono. Lisandro si congeda da tutti, mentre Leocadia, in privato, gli confessa tutta la propria delusione: sperava infatti nel suo aiuto per ostacolare i de Lujan, ma lui ha preferito concedere il titolo ad Adriano e Catalina.

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