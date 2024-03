Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 18 marzo al 22 marzo su Canale 5

Amparo Piñero (Martina Luján) e Xavi Lock (Curro de la Mata) in La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dal 18 al 22 marzo

Teresa ribadisce a Maria quello che le ha già detto Lope, e di non affrettare le nozze con Salvador.

Intanto donna Petra, che aiuta Maria con l'abito da sposa, si commuove al pensiero della marchesa nel giorno delle sue nozze. Beatriz cerca palesemente di conquistare Curro, il quale va furioso da Martina chiedendole perché incoraggia Beatriz a sedurlo e chiedendole chiaramente cosa prova per lui.

Beatriz ha una discussione con Martina e cerca di metterla in cattiva luce agli occhi di Curro, ma viene malamente respinta dal giovane.

Lope si scusa con Maria e Salvador per aver discusso con entrambi. Curro affronta Lorenzo e gli intima di non trattare male Jana, altrimenti rivelerà a tutti che lui e la baronessa Elisa hanno una storia d'amore segreta.

Simona vorrebbe rivelare a Candela che le lettere ricevute dai figli in realtà non sono state scritte da loro, ma quando prova a farlo, Candela le confessa di essersi presa una cotta per Don Carlos.

Elisa e Lorenzo portano avanti il loro piano per abbindolare Catalina. Jimena continua a fingere malori per far sì che Manuel resti al suo fianco e Jana cerca di aprire gli occhi al suo padrone.

