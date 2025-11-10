La Promessa, le trame della settimana dal 17 al 23 novembre

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 17 a domenica 23 novembre de La Promessa?
Angela sospetta che il capitano de la Mata voglia combinare un matrimonio per Curro, ma il giovane non le crede.
Samuel confessa a Maria di essere il figlio del duca di Windsorheim, ma lei è convinta che si tratti di un’invenzione.
Tra Pia, Petra e Candela nasce un nuovo scontro, questa volta per la relazione di Pia con Santos, un uomo sposato.
Angela mette in guardia Martina sui piani di Cruz, convinta che la marchesa voglia sfruttare un eventuale matrimonio con Jacobo per controllare i beni della nipote.
Jana sospetta che il barone de Linaja usasse la stanza segreta e ne parla con Pia, mentre Ramona la spinge a chiedere spiegazioni a Leocadia sul suo passato.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.