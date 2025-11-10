La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 10 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Piril rivela a Sarp che è stato Munir a informarla che uomini di Nezir avrebbero rapito Bahar.
Intanto Azmi, che era a capo dell'operazione della fallita irruzione a casa di Bahar e che è costata la vita a tutti gli altri componenti del commando per mano di Nezir, si trova a dover affrontare una terribile prova cui lo sottopone Nezir.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.