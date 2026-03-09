Catalogo
SOAP09 marzo 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 16 al 22 marzo

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 16 al 22 marzo
Joaquin Climent (Romulo) in una scena de La PromessaJoaquin Climent (Romulo) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 16 a domenica 22 marzo de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 16 al 22 marzo

Eugenia chiede a Martina di accompagnarla a trovare Cruz e lei chiede a sua volta allo zio Alonso, il quale vieta categoricamente che si faccia visita alla marchesa.

Tono è sparito, con soldi e automobile, e Simona e Manuel sono molto amareggiati.

Petra si dimostra comprensiva con Simona, lasciando tutti esterrefatti per la sua sensibilità.

Angela trova un pretesto con Petra per far uscire Curro e Lope dalla Promessa. I due vanno alla gioielleria Llop sotto falso nome: Lope dice di chiamarsi Ramiro Pedralba e Curro Amadeo Velarde. Il pretesto è quello di dover comprare un gioiello per la fidanzata del futuro marchese Velarde, ovvero Curro.

Il Duca de Carval y Cifuentes si presenta a La Promessa con la scusa del guasto della sua automobile che lo costringe a fermarsi. Tutto il palazzo va in subbuglio, vista la presenza di Curro e di Adriano e Catalina con i bambini, che non devono essere scoperti.

Il Duca parla con Martina e la provoca parlando del suo nuovo fidanzamento. Curro origlia la conversazione e si presenta in veste di cameriere per interrompere la conversazione, ma il Duca lo riconosce e lo umilia.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

