La Promessa, le trame della settimana dal 16 al 22 marzo

Joaquin Climent (Romulo) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 16 a domenica 22 marzo de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 16 al 22 marzo

Eugenia chiede a Martina di accompagnarla a trovare Cruz e lei chiede a sua volta allo zio Alonso, il quale vieta categoricamente che si faccia visita alla marchesa.

Tono è sparito, con soldi e automobile, e Simona e Manuel sono molto amareggiati.

Petra si dimostra comprensiva con Simona, lasciando tutti esterrefatti per la sua sensibilità.

Angela trova un pretesto con Petra per far uscire Curro e Lope dalla Promessa. I due vanno alla gioielleria Llop sotto falso nome: Lope dice di chiamarsi Ramiro Pedralba e Curro Amadeo Velarde. Il pretesto è quello di dover comprare un gioiello per la fidanzata del futuro marchese Velarde, ovvero Curro.

Il Duca de Carval y Cifuentes si presenta a La Promessa con la scusa del guasto della sua automobile che lo costringe a fermarsi. Tutto il palazzo va in subbuglio, vista la presenza di Curro e di Adriano e Catalina con i bambini, che non devono essere scoperti.

Il Duca parla con Martina e la provoca parlando del suo nuovo fidanzamento. Curro origlia la conversazione e si presenta in veste di cameriere per interrompere la conversazione, ma il Duca lo riconosce e lo umilia.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

