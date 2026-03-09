Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 2 all'8 marzo su Rete 4, Eugenia si rivela perfettamente in salute davanti agli occhi di tutti i familiari. Col passare dei giorni, la donna viene a conoscenza delle condizioni economiche della tenuta e del nuovo ruolo di Curro.



Di fronte a tutto ciò, Lorenzo non perde occasione per raccontarle la verità in maniera cruda e senza giri di parole, nella speranza che la donna si agiti e perda nuovamente lucidità.



Dopo aver rivelato al marchese che Adriano è il vero padre dei due gemelli appena dati alla luce, Catalina manifesta l'intenzione di sposarsi. In un primo momento, Alonso acconsente alle nozze, salvo poi ripensarci e suggerire un matrimonio in segreto da tutti, persino da Leocadia, per non irritare nuovamente la corona spagnola e non tradire la fiducia della donna.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

