Ceyda e Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 marzo durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 16 al 21 marzo

Cem viene a sapere da Bersan delle pentole bruciate ed è determinato a ottenere un risarcimento. Le minaccia di morte e intima loro di pagare un debito di quattromila lire turche. Bersan, Ceyda e Bahar sono disperate.

Sirin esprime ad Arif i suoi dubbi sulla recente amicizia tra Ceyda, Bersan e Bahar.

La morte di Hatice strazia il cuore di Enver, che continua a vederla e a parlarle in ogni momento della sua giornata. Questo fatto colpisce e spaventa molto Nisan che, avendo colto il nonno intento in un soliloquio, si spaventa e si confida con Bahar.

Intanto, Ceyda esce a cena fuori con Raif che, per l'occasione, le fa dono di un paio di preziosi orecchini della madre e, in uno slancio affettivo, la bacia

