La promessa
SOAP
08 settembre 2025

La Promessa, le trame della settimana dal 15 al 21 settembre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 15 al 21 settembre

Arturo Sancho (Manuel Luján) e Ana Garces (Jana Exposito) in una scena de La promessa
Arturo Sancho (Manuel Luján) e Ana Garces (Jana Exposito) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 15 a domenica 21 settembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 15 al 21 settembre

Manuel è deciso a sposarsi entro pochi giorni, ignorando le obiezioni dei genitori.

Jana invita tutta la servitù, mentre Cruz protesta per l’imminenza delle nozze e Alonso insiste affinché siano celebrate entro due giorni.

La marchesa cerca di escludere buona parte della servitù dai preparativi e dalle cerimonie.

Leocadia confessa a Catalina di essere rimasta incinta da nubile e le offre coraggio per affrontare la situazione.

I preparativi per le nozze continuano, e Cruz stabilisce che Lorenzo accompagnerà Jana all’altare, completando l’organizzazione della cerimonia.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

