Mercoledì 17 settembre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di Buongiorno, mamma! 3. La fiction con protagonista Raoul Bova tornerà con l'attesa terza stagione.

Tra amori, scontri e colpi di scena torneremo a seguire le vicende della famiglia Borghi.

Giulio (Raoul Bova) e Sole (Ginevra Francesconi) in Buongiorno, mamma! 3

Buongiorno, mamma!, la trama

È quasi Natale e Guido Borghi ha delle grandi novità per la sua famiglia. Vuole infatti annunciare ai suoi figli che ha deciso di sposarsi con Laura De Santis, la donna che frequenta ormai da diversi anni.

Anni prima un tragico evento ha allontanato i Borghi, e ora sono tutti alla ricerca di un nuovo equilibrio. C’è chi è andato all’estero come Jacopo; chi come Francesca è rimasta a Bracciano e sta cercando di costruire una sua famiglia insieme a suo marito Karim; chi come Sole un marito non ce l’ha ma una famiglia sì, insieme a Greg e alla piccola Nina, e deve scoprire quale sia la sua strada; e infine chi come Michelino, ormai dodicenne, fa i conti con le sfide dell’adolescenza.

Buongiorno, mamma!, com'è finita la seconda stagione

Nell'ultima puntata di Buongiorno, mamma! 2, Guido porta ad Anna il test di gravidanza che Maurizia aveva mostrato al padre di suo figlio: è un Borghi, ma non è lui, bensì suo padre Elio. Anna ricorda finalmente cos'è successo prima che finisse in coma: era con Maurizia. La donna era andata a casa dei Borghi per incontrare Sole e, dopo aver raccontato ad Anna tutta la verità, Carmine era entrato in casa. L'uomo ha prima aggredito Anna facendola finire in coma e poi aveva ucciso Maurizia. Proprio quando Anna ricorda tutto, Carmine la rapisce. La situazione sta per diventare davvero pericolosa, ma Guido e Colaprico salvano la donna e permettono l'arresto di Carmine. Colaprico porta a Sole una lettera di Maurizia indirizzata ad Agata e Sole e la puntata si conclude con il matrimonio tra Francesca e Karim.

Dove vedere Buongiorno, mamma! in streaming gratis

Le nuove puntate di Buongiorno, mamma! 3 saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate della prima e della seconda stagione di Buongiorno, mamma! in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE