Sevval Sam (Ender Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 19 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 19 dicembre

Ender incontra Kaya in un locale e le sue amiche le fanno notare che è un uomo molto affascinante.

Nel frattempo, Asuman cerca di convincere Zeynep a non andare da sola a parlare con Dundar, perché teme che lui possa farle del male.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE