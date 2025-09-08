Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
08 settembre 2025

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 15 a venerdì 19 settembre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 15 al 19 settembre

L’arrivo di Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, crea tensioni tra Yildiz e Halit, mentre Erim e Zehra non accolgono bene la donna.

Alihan scopre chi ha tradito suo padre e, in preda alla rabbia, devasta mezza casa; Zeynep cerca di intervenire per calmarlo, ma deve chiedere aiuto a Hakan.

Dopo aver scoperto di aver perso il bambino, Yildiz decide di tenere segreta la notizia e, con l’aiuto della madre, cerca di conquistare l’attenzione di Halit.

Halit, preoccupato per Asuman e per il disagio di Erim, licenzia tutto il personale domestico, convinto che qualcuno abbia manomesso il sistema di sicurezza e rubato dei gioielli.

Intanto, Zeynep osserva la freddezza crescente di Alihan, mentre Emir rivela a Zerrin di essere il rampollo di una famiglia importante, suscitando sorprese tra i presenti.

