La Promessa, le trame della settimana dal 15 al 21 dicembre

Ana Garces (Jana) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 15 a domenica 21 dicembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 15 al 21 dicembre

Jana decide di affrontare Leocadia e Cruz, ignara delle conseguenze. Samuel si rende conto di non riuscire a contenere i suoi sentimenti per María Fernández e prende una decisione drastica. Ángela e Curro si incontrano dopo la dichiarazione d'amore del giovane e il suo abbandono.



Manuel chiede aiuto per soccorrere Jana priva di sensi e in una pozza di sangue, Curro arriva e sconvolto corre a cercare un medico. Parlando dell'accaduto, Leocadia chiede ad Alonso di chiamare la Guardia Civile, ma Cruz e Lorenz sono contrari.



Jana versa ancora in gravi condizioni, ma il medico, dopo averla visitata un paio di volte, è fiducioso che possa riprendersi e che il bambino che aspetta sopravviva. Queste buone notizie vengono quasi offuscate da un articolo di giornale che svela le origini di Curro, mettendo in agitazione tutta La Promessa.



Il bottone trovato da Manuel nella mano di Jana, risulta appartenere a una vestaglia della marchesa e questo porta i sospetti di Burdina su Cruz. La famiglia resta attonita alla notizia e la marchesa viene rinchiusa per volere del sergente, in una stanza per gli ospiti mentre la guardia civile cerca l'arma del delitto e perquisisce la sua camera.



Jana si risveglia per qualche istante e Curro prova a parlarci. Il dottor Gamarra dice a Manuel e a Curro che Jana sta un po' meglio, ma che è molto provata e che bisognerà attendere. Cruz dice a Petra che spera che Jana si riprenda e che non è stata lei a sparare.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

