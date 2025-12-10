Demet Ozdemir in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - è tornata in onda con i nuovi episodi. Scopriamo la programmazione di Io sono Farah su Canale 5.

Io sono Farah: quando va in onda

Io sono Farah va in onda tutti i venerdì in prima serata su Canale 5. Dopo uno speciale andato in onda in seconda serata il 9 dicembre, subito dopo i nuovi episodi de La notte nel cuore, la soap turca viene trasmessa anche con un appuntamento in daytime.

La serie tiene compagnia ai telespettatori anche dal lunedì al venerdì alle 14, subito dopo Beautiful.

Tutti gli episodi già trasmessi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

