Si riaccendono i riflettori sugli ottavi di finale della Coppa Italia, la competizione offerta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.



Martedì 13 gennaio, allo stadio Olimpico, scendono in campo Roma e Torino. La squadra guidata da Gasperini è stata protagonista di un ottimo avvio di stagione e in campionato sta tentando di mantenere il passo delle prime della classe. Dopo il confronto casalingo con il Sassuolo, vinto per 2-0, i giallorossi spostano l'attenzione sulla Coppa Italia e per accedere ai quarti tocca superare l'ostacolo Torino.



La squadra granata è reduce dalla sconfitta in campionato a favore dell'Atalanta e farà di tutto per continuare l'avventura che in Coppa l'ha già vista impegnata prima col Modena e poi col Pisa, sfide entrambe vinte 1-0 .



Appuntamento, dunque, allo stadio Olimpico per Roma-Torino, in programma martedì 13 gennaio alle ore 21. La sfida verrà proposta in esclusiva in chiaro su Italia 1 e in contemporanea streaming, gratis, su Mediaset Infinity.

Roma-Torino, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, El Shaarawy.

Allenatore: G. Gasperini

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajili, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Ngonge.

Allenatore: M. Baroni

