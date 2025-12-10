Catalogo
SERIE TV10 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 10 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 10 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 10 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 10 dicembre

Halit in una scena di Forbidden Fruit 2Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan si trovano rinchiusi in una prigione in seguito alla rissa avvenuta durante l'addio al celibato di Dundar. Grazie all'aiuto di Alihan e del suo avvocato, riescono ad uscire.

Zeynep è molto sorpresa dalla nuova amicizia che sembra essere nata tra Alihan e Dundar e si sente sempre più confusa riguardo all'imminente matrimonio con Dundar.

Halit è arrabbiato con Yildiz per la festa di addio al nubilato di Zeynep.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

