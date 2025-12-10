Forbidden Fruit 2, la puntata del 10 dicembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 10 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan si trovano rinchiusi in una prigione in seguito alla rissa avvenuta durante l'addio al celibato di Dundar. Grazie all'aiuto di Alihan e del suo avvocato, riescono ad uscire.
Zeynep è molto sorpresa dalla nuova amicizia che sembra essere nata tra Alihan e Dundar e si sente sempre più confusa riguardo all'imminente matrimonio con Dundar.
Halit è arrabbiato con Yildiz per la festa di addio al nubilato di Zeynep.
