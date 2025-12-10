Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin, Ilgaz, Eren e Tugce controllano le riprese delle telecamere stradali per provare a rintracciare Mercan e Filiz. Esaminando i video si rendono conto che le due hanno avuto un incidente che coinvolge un'altra auto e che sono intervenuti un carro attrezzi e un'ambulanza.

Nel frattempo, Cinar sospetta che Defne gli abbia sottratto dei soldi.

Nadide rimprovera il procuratore Efe per la gestione delle indagini.

