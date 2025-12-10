La puntata integrale dell'11 dicembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin, Ilgaz, Eren e Tugce controllano le riprese delle telecamere stradali per provare a rintracciare Mercan e Filiz. Esaminando i video si rendono conto che le due hanno avuto un incidente che coinvolge un'altra auto e che sono intervenuti un carro attrezzi e un'ambulanza.
Nel frattempo, Cinar sospetta che Defne gli abbia sottratto dei soldi.
Nadide rimprovera il procuratore Efe per la gestione delle indagini.