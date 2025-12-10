Giovanna Piras, il fratello: "Ho trovato mia sorella stesa, era morta"

Il giorno dell’Immacolata il mancato saluto avrebbe allarmato il fratello: "Non avendo telefonato, mi sono chiesto come mai non mi ha fatto gli auguri e mi sono preoccupato". Aggiunge: "Ha telefonato due, tre, quattro, cinque volte, non mai risposto".

Il fratello di Giovanna Piras

Avrebbe quindi di andare a casa con il figlio: "La porta era chiusa, ma non a chiave. Ho aperto la porta, ho trovato un vaso per terra". Subito dopo avrebbe notato la sorella: "Mi sono girato a sinistra e ho visto mia sorella stesa. Le ho toccata la guancia, ho visto che era morta perché la faccia era ghiacciata".

La donna sarebbe stata trovata in pigiama con un foulard sul volto, un dettaglio insolito dato che lo indossava abitualmente solo al collo. L'uomo lo definisce "una specie di foulard". Poi precisa: "Può darsi che se lo sia messo addosso così prima di morire".

