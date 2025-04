La promessa, le trame della settimana dal 14 al 20 aprile

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 14 al 20 aprile

Mario Garcia (Salvador) e Sara Molina (Maria Fernandez) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 14 a domenica 20 aprile de La promessa?

La promessa, le trame dal 14 al 20 aprile

Lorenzo informa Cruz del bacio tra Alonso e Maria Vittoria, ma la donna non reagisce come lui sperava.

Ayala rinuncia a mandare Martina in convento per preservare il rapporto con Margarita, mentre Virtudes cerca una soluzione per poter riavere suo figlio.

Manuel e Jana scoprono che Pia è viva, ma la trovano in pessime condizioni.

Salvador e Maria hanno un acceso confronto riguardo alla loro imminente nozze, suscitando il sospetto che qualcosa tra loro sia cambiato.

Romulo capisce il piano di Jana e informa Manuel che parlerà con suo padre del suo coinvolgimento con Jana.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

