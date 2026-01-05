La Promessa, le trame della settimana dal 12 al 18 gennaio

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 12 a domenica 18 gennaio de La Promessa?

La Promessa, le trame dal 12 al 18 gennaio

Padre Samuel sistema Tono, privo di sensi, nella sua stanza, mentre Lope deve accertarsi che sia davvero il figlio di Simona. I preparativi per il matrimonio di Martina e Jacobo procedono. Leocadia assume il controllo de La Promessa con l'appoggio di Petra.



A La Promessa arrivano non solo una lettera inquietante del conte de Ayala, ma anche una tragica notizia sul dottor Gamarra.



La notizia della morte del dottor Gamarra ha gelato la Promessa, ma soprattutto Curro, che intuisce che c'è qualcos'altro dietro questo presunto incidente. Nel mentre, Petra è ancora decisa a licenziare Maria.



Alonso scopre Leocadia nella camera della marchesa. La donna gli spiega che nella sua c'è una perdita d'acqua e che si è temporaneamente sistemata in quella di Cruz, ma lui ignora che Leocadia non ha alcuna intenzione di lasciarla.



I maggiordomi mettono in guardia Maria Fernandez sulla sua delicata situazione e lei da' per scontato che la licenzieranno da La Promessa.



Lope inganna Antoñito, dicendogli che si trova nella casa parrocchiale. Vera accetta di aiutarlo a prendersi cura di lui.

