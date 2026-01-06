Scopriamo cosa succederà mercoledì 7 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 6 gennaio, la partenza di Manuel è un altro duro colpo per i De Luján, che non sanno che, in realtà, è più vicino di quanto pensino. Anche María Fernández, ancora confinata nella sua stanza dopo lo svenimento, non trova conforto.
I suoi amici della servitù e Padre Samuel iniziano a temere che questo possa avere delle conseguenze, soprattutto se verrà scoperta da Donna Petra.