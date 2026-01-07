Eda Eca (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 8 gennaio dalle 21:20 in prima serata su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 gennaio in prima serata

Caner è sempre più infatuato di Zehra e così decide di prendere coraggio e di chiederle di uscire.

Nel frattempo, Yildiz riceve una telefonata da parte di Ender che le chiede di incontrarsi per parlarle di una questione importante. Yildiz ancora non sa cosa sta per travolgere lei e la sorella Zeynep: le due ragazze scopriranno una verità che sconvolgerà le loro vite.

Questa volta, Ender riuscirà nel suo intento e il rapporto tra madre e figlie sarà messo a dura prova.

