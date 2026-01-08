La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 8 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Mustafa, che vive nello stesso quartiere di Zeynep e Asuman, stringe amicizia con Emir e, grazie all’intermediazione di Caner, riesce ad arrivare fino a Ender. Il suo obiettivo è ottenere del denaro in cambio di informazioni compromettenti su Yildiz.
In un primo momento Ender non sembra dare peso alla proposta, ma Mustafa riesce a sconvolgerla con una rivelazione del tutto inaspettata.