SERIE TV08 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata dell'8 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'8 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 8 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'8 gennaio

Talat Bulut (Halit Argun), Eda Ece (Yildiz Argun) e Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit Argun), Eda Ece (Yildiz Argun) e Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 2

Mustafa, che vive nello stesso quartiere di Zeynep e Asuman, stringe amicizia con Emir e, grazie all’intermediazione di Caner, riesce ad arrivare fino a Ender. Il suo obiettivo è ottenere del denaro in cambio di informazioni compromettenti su Yildiz.

In un primo momento Ender non sembra dare peso alla proposta, ma Mustafa riesce a sconvolgerla con una rivelazione del tutto inaspettata.

