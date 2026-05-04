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La promessa

SOAP04 maggio 2026

La Promessa, le trame della settimana dall'11 al 17 maggio

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dall'11 al 17 maggio
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Marga Martinez (Petra Arcos) in una scena de La Promessa.
Marga Martinez (Petra Arcos) in una scena de La Promessa.

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 11 a domenica 17 maggio de La Promessa?

La Promessa, le trame dall'11 al 17 maggio

Petra rientra a La Promessa per riprendersi il ruolo di governante, ricevendo da Leocadia l'ordine di non commettere errori.

Pia e Curro sono in ansia per la scomparsa di Esmeralda. Catalina, nel mentre, istruisce Adriano per la festa. Manuel riceve una misteriosa lettera dalla madre, che lo lascia turbato, e chiede consiglio a Rómulo.

Manuel decide di non partecipare alla festa e comunica ad Alonso e Leocadia che sospetta sia una trappola per fargli incontrare le spose.

Petra vuole vendicarsi del torto subito e sovraccarica le cameriere scatenando la reazione di Maria. Intanto, Romulo informa Curro che Leocadia gli ha vietato di partecipare alla festa.

Manuel distrugge la lettera mentendo a suo padre. Adriano, nervoso per la festa, riceve gli ultimi consigli da Ricardo. Alla festa cerca di mantenere la calma, ma commette diversi errori.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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