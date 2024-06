Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno de La Promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La Promessa, le trame dal 10 al 14 giugno

Il signorino Antonio annuncia con una lettera che farà visita alla Promessa, mentre Donna Pia sembra avere delle complicazioni con il parto. Jana svela a Manuel di essersi affezionata ad Abel e di avere grande stima di lui. Cruz parla con Curro e gli chiede di sorvegliare Martina per evitare che faccia altre azioni sconsiderate, e il ragazzo accetta. Jana va a trovare Ramona, che sta meglio, e rimprovera la ragazza dicendo che è stata una pazzia tornare a Lujan, e la caccia dicendo che presto andrà via. Fernando si salva da un attacco di cuore grazie alla pillola che gli somministra Margarita. Chi gioca con il pericolo è Jimena che, nella sua testa, inizia a pensare alla possibilità di fingere un aborto nel modo più pericoloso possibile. Curro verrà condotto da Jana in casa di Ramona, e presentato a lei come Marcos, nonché il nome datogli da Dolores. Infine, Jana, chiederà a Ramona di dirgli la verita. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

