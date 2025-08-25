Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
SOAP
25 agosto 2025

La Promessa, le trame della settimana dall'1 al 7 settembre

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dall'1 al 7 settembre

Condividi:
Sara Molina (María) e Daniel Schröder (Padre Samuel) in una scena de La promessa
Sara Molina (María) e Daniel Schröder (Padre Samuel) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 1 a domenica 7 settembre de La Promessa?

La Promessa, le trame dall'1 al 7 settembre

Martina sorprende Pelayo a spiare Catalina e lo invita a lasciarla stare, mentre Cruz viene accusata da Manuel di aver favorito la fuga di Jana.

Catalina inizia a sentirsi male e confida a Simona di avere incubi e dolori, mentre Manuel dichiara ad Alonso il suo amore per Jana, trovandosi però di fronte all’opposizione della marchesa, che sogna per lui un matrimonio di status.

Vera vuole denunciare il duca de Carril, ma Lope e Teresa la fermano. Intanto Catalina chiede un incontro con Pelayo, che però le confessa di essere stato mandato da Cruz per sedurla, prima di ammettere di non volere il bambino.

Maria rivela a Manuel che Cruz e Ros hanno spinto Jana ad andarsene, ma la marchesa nega con forza.

All’ospedale arriva la notizia di una ragazza priva di sensi che potrebbe essere Jana, e Manuel corre a Villalquino per verificarlo.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Avanti un altro! torna da lunedì 1 settembre su Canale 5

ANTICIPAZIONI

Avanti un altro! torna da lunedì 1 settembre su Canale 5

Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv

Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv

Rientro dalle vacanze: ripensiamo il nostro spazio di lavoro

Living

Rientro dalle vacanze: ripensiamo il nostro spazio di lavoro

Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione

Come il design di scrivanie, sedie e lampade può rendere il ritorno in ufficio un’occasione di benessere e concentrazione

Giulia Belmonte festeggia 30 anni: "Non avrei potuto desiderare di meglio"

AMORE

Giulia Belmonte festeggia 30 anni: "Non avrei potuto desiderare di meglio"

L'influencer condivide sui social alcuni scatti della festa di compleanno

L'influencer condivide sui social alcuni scatti della festa di compleanno

La Promessa, il riassunto della settimana dal 18 al 24 agosto

SERIE TV

La Promessa, il riassunto della settimana dal 18 al 24 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity