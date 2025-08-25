La Promessa, le trame della settimana dall'1 al 7 settembre
Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dall'1 al 7 settembre
Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 1 a domenica 7 settembre de La Promessa?
La Promessa, le trame dall'1 al 7 settembre
Martina sorprende Pelayo a spiare Catalina e lo invita a lasciarla stare, mentre Cruz viene accusata da Manuel di aver favorito la fuga di Jana.
Catalina inizia a sentirsi male e confida a Simona di avere incubi e dolori, mentre Manuel dichiara ad Alonso il suo amore per Jana, trovandosi però di fronte all’opposizione della marchesa, che sogna per lui un matrimonio di status.
Vera vuole denunciare il duca de Carril, ma Lope e Teresa la fermano. Intanto Catalina chiede un incontro con Pelayo, che però le confessa di essere stato mandato da Cruz per sedurla, prima di ammettere di non volere il bambino.
Maria rivela a Manuel che Cruz e Ros hanno spinto Jana ad andarsene, ma la marchesa nega con forza.
All’ospedale arriva la notizia di una ragazza priva di sensi che potrebbe essere Jana, e Manuel corre a Villalquino per verificarlo.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
