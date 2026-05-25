La Promessa, le trame della settimana dall'1 al 7 giugno

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dall'1 al 7 giugno?

La Promessa, le trame dall'1 al 7 giugno

Leocadia e Lorenzo litigano per Angela, mentre Curro scopre nuovi sospetti sul suo tentato omicidio. Don Cristobal impone nuove regole alla servitù e Ricardo soffre per la perdita del ruolo di maggiordomo. Intanto Rafaela ha la febbre alta e tutti sono preoccupati. Angela e Curro iniziano una relazione segreta.

Manuel rifiuta i festeggiamenti per il nuovo motore perché pensa ancora a Jana. Lope torna alla Promessa e rivela che il quaderno dai bordi dorati è stato distrutto dopo un incontro tra Lorenzo e il duca. Leocadia regala un’automobile ad Alonso.