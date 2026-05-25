La Promessa, le trame della settimana dall'1 al 7 giugno

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dall'1 al 7 giugno?
Leocadia e Lorenzo litigano per Angela, mentre Curro scopre nuovi sospetti sul suo tentato omicidio. Don Cristobal impone nuove regole alla servitù e Ricardo soffre per la perdita del ruolo di maggiordomo. Intanto Rafaela ha la febbre alta e tutti sono preoccupati. Angela e Curro iniziano una relazione segreta.
Manuel rifiuta i festeggiamenti per il nuovo motore perché pensa ancora a Jana. Lope torna alla Promessa e rivela che il quaderno dai bordi dorati è stato distrutto dopo un incontro tra Lorenzo e il duca. Leocadia regala un’automobile ad Alonso.
Curro vuole affrontare Lorenzo convinto che sia il colpevole del suo attentato. Rafaela peggiora e nessun medico vuole visitarla. Enora convince Manuel a fare il primo volo con il nuovo motore, aprendo la possibilità di usare l’aeroplano per cercare un medico.
Angela impedisce a Curro di aggredire Lorenzo e qualcuno li vede mentre si baciano. Simona porta finalmente il dottor Guillen alla Promessa, sfidando Leocadia e Lorenzo.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
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