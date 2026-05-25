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La promessa

SOAP25 maggio 2026

La Promessa, le trame della settimana dall'1 al 7 giugno

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dall'1 al 7 giugno
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Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dall'1 al 7 giugno?

La Promessa, le trame dall'1 al 7 giugno

Leocadia e Lorenzo litigano per Angela, mentre Curro scopre nuovi sospetti sul suo tentato omicidio. Don Cristobal impone nuove regole alla servitù e Ricardo soffre per la perdita del ruolo di maggiordomo. Intanto Rafaela ha la febbre alta e tutti sono preoccupati. Angela e Curro iniziano una relazione segreta.

Manuel rifiuta i festeggiamenti per il nuovo motore perché pensa ancora a Jana. Lope torna alla Promessa e rivela che il quaderno dai bordi dorati è stato distrutto dopo un incontro tra Lorenzo e il duca. Leocadia regala un’automobile ad Alonso.

Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena di La Promessa
Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena di La Promessa

Curro vuole affrontare Lorenzo convinto che sia il colpevole del suo attentato. Rafaela peggiora e nessun medico vuole visitarla. Enora convince Manuel a fare il primo volo con il nuovo motore, aprendo la possibilità di usare l’aeroplano per cercare un medico.

Angela impedisce a Curro di aggredire Lorenzo e qualcuno li vede mentre si baciano. Simona porta finalmente il dottor Guillen alla Promessa, sfidando Leocadia e Lorenzo.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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