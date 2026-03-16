Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 9 al 15 marzo su Rete 4, la ripresa di Eugenia rischia di rivelarsi cruciale per le sorti di Lorenzo e Leocadia.



Il primo propone alla moglie il divorzio, ma lei rifiuta categoricamente. Nei confronti di Leocadia, invece, Eugenia sembra conoscere alcuni segreti legati al suo passato e al vero padre di Angela.



I preparativi per le nozze tra Catalina e Adriano proseguono, mentre l'infermiera Emilia torna sul suo passato con Romulo.



Curro è determinato a scoprire chi ha tentato di ucciderlo tagliando la sella del suo cavallo.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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