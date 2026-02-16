Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 9 al 15 febbraio su Rete 4, Catalina si sente male durante una passeggiata nel bosco e si accorge di non avere le forze per rientrare a palazzo.



Fortunatamente sopraggiungono Angela e Curro, che la aiutano a portare alla luce la prima bambina. Per il secondo parto, la situazione sembra precipitare e a palazzo sopraggiunge il medico, nella speranza di riuscire a salvare mamma e figlio.



Dopo una lunga apprensione, l'operazione a cui deve sottoporsi Catalina va a buon fine e si risveglia accanto ai suoi due gemelli. In seguito, la donna deciderà di aprire le porte ad Adriano per un nuovo inizio insieme.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

