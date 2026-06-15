Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'8 al 14 giugno su Rete 4, Lope torna alla Promessa dopo essere stato dai genitori di Vera. Il cuoco si confronta subito con Curro e le loro indagini sembrano condurre al capitano Lorenzo.



Il giovane tenta di affrontarlo immediatamente, tuttavia Angela e Pia lo trattengono e lo convincono a trovare delle prove inconfutabili per incastrarlo.



La figlia di Catalina e Adriano si ammala gravemente e nessun medico sembra potersene occupare. Martina scopre che dietro i rifiuti si cela la vendetta del barone, deciso a opporsi all'iniziativa dei nuovi conti sugli aumenti salariali destinati ai contadini.



Petra tenta di contrastare le decisioni di Cristobal, ma il nuovo capo maggiordomo è irremovibile.







Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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