Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'8 al 14 dicembre su Rete 4, Curro si muove per evitare le nozze che Lorenzo e Cruz stanno organizzando alle sue spalle. Per farlo, decide di rivelare la verità sulle sue origini, aprendosi anche con il marchese.



Jana fa lo stesso, cercando di capire chi tra Cruz e Leocadia stia raccontando la verità a proposito della morte di sua madre.



In missione per conto di Catalina, padre Samuel e Maria incontrano Adriano. Al loro rientro alla Promessa, il sacerdote decide di rivelare il suo amore per la domestica.



Pia continua a essere preoccupata per i ricatti di Santos e nonostante cerchi di mantenere le distanze da Ricardo, viene considerata colpevole per il mancato riavvicinamento tra l'uomo e la moglie Ana.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

