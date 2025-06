Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 7 al 15 giugno su Rete 4, Manuel si trova ancora in carcere come principale sospettato per il delitto di Gregorio.

Alonso cerca in tutti i modi di farlo rilasciare, anche attraverso le sue conoscenze, ma ogni suo sforzo non sembra avere alcun effetto. Il marchese tenta anche di sfruttare la situazione per allontanare Jana dalla Promessa, prima offrendole dei soldi e poi licenziandola. L'ordine però viene revocato da Cruz, che sembra non voler approfittare dell'assenza del figlio. Messo alle strette, Curro rivela a Julia che Jana è sua sorella e la ragazza non perderà occasione di parlarne anche con Martina, convinta che anche lei sia a conoscenza della parentela tra i due. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

