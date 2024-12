Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 7 al 13 dicembre su Rete 4, Maria teme di essere incinta dopo aver trascorso una notte insieme a Salvador. Abel si scusa con Jana e Manuel per aver ostacolato la loro relazione. Jana vorrebbe dire a Manuel tutta la verità sul suo passato, mentre Lorenzo prende un'iniziativa con Cavendish e Pelayo reagisce male.

La Marchesa è gelosa del rapporto che Ayala ha con Margarita. Jimena vuole continuare a vivere nel palazzo della Promessa e propone a Manuel di dormire in camere separate. I nuovi episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

