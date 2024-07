La promessa, il riassunto della settimana dal 6 al 12 luglio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 6 al 12 luglio su Canale 5, arriva la visita inaspettata di Antonio e del Conte de Anil a La Promessa. Jimena accenna dei passi di ballo e cade, suscitando la preoccupazione di tutti, così Abel viene convocato per visitarla. Antonio de Carvajal y Cifuentes confessa a Martina che non ci sarà alcun matrimonio perché lei non ha ottenuto l'approvazione dei duchi. Simona racconta a Lope la causa dello strano comportamento di Carlos con Candela. Appaiono nuove ipotesi sulla scomparsa di Ramona, ma Jana rimane convinta che la donna non se ne sia andata di sua spontanea volontà. Jimena vorrebbe comunicare a Manuel che ha perso il bambino, ma Abel le dice di aspettare perché Manuel potrebbe scoprire l'inganno.

Jana si dimostra fredda nei confronti di Abel. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.50 e il weekend alle 15.50, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

